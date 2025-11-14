Rekonstrukce v Žižkově ulici pokračují

V termínu 17.-28. listopadu proběhne II. etapa rekonstrukce ulice Žižkova v Litvínově, konkrétně v úseku od ulice Emy Destinové (průjezd do této ulice bude zachován) až po Krušnohorskou polikliniku.
Vzhledem k této akci dojde k úplné uzavírce zmíněné části ulice a výluce tramvajové dopravy na linkách č. 1, 3, 4, 40 mezi zastávkami Litvínov, nádraží a Litvínov, Citadela.
Náhradní autobusová doprava:
Autobusy nahradí tramvaje na trase Litvínov, nádraží – Litvínov, Citadela podle současných jízdních řádů, bez změn.
Zastávky, které budou zrušeny:
Litvínov, u dílen
Litvínov, Technické služby
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Litvínov, Citadela – zastávka přímo v tramvajové zastávce
Litvínov, stadion – zastávky v obou směrech v ul. S. K. Neumanna
Litvínov, poliklinika – zastávka směr Litvínov, Citadela ve výstupní zastávce linky č. 23, ve směru Litvínov, nádraží ve nástupní zastávce linky č. 23
Litvínov, obchodní dům – zastávka směr Litvínov, Citadela v ul. Smetanova před budovou Radniční sklípek, ve směru Litvínov, nádraží v ul. 9. května před sázkovou kanceláří Tipsport
Litvínov, nádraží – zastávka směr Litvínov, Citadela na autobusovém nádraží st. č. 3