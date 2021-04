Rekonstrukce vodovodu v Mostě si vyžádá odstávky vody

Severočeské vodovody a kanalizace oznamují, že od 8. dubna dojde k plánované rekonstrukci vodovodů Most – Čepirohy (č. I): 8. dubna až 31. srpna 2021, Most – Prokopa Holého (č. II): 8. dubna až 20. prosince 2021 a Most – Svážná (č. III): 8. dubna až 27. prosince 2021.

Č. I (Čepirohy) se týká ulic: Pod Vinicí, U Rybníka, Čepirožská, Sadová, Pod Kaštany, U Lesíka, Žatecká a U Hřiště.

Č. II (P. Holého) se týká ulic: Prokopa Holého, Za Zámeckým dvorem, Jana Opletala, Hollarova, Bří Čapků a Revoluční.

Č. III (Svážná) se týká ulic: Svážná, Průjezdná, U Cáchovny, Pod Studánkou, Marie Majerové, Větrná a J. E. Purkyně.

Bude zde proto docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých budou občané informováni s pětidenním předstihem. Více informací najdou občané na www.mesto-most.cz