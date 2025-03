REPRE NABÍRÁ ZPOŽDĚNÍ, V ROCE 2027 SE PRÝ ALE OTEVŘE

Rekonstrukce Repre nabírá zpoždění a práce se prodražují. Částečně bouraný objekt je mnohem větším „oříškem“, než se předpokládalo.

Práce na rekonstrukci Repre intenzivně probíhají. Harmonogram se ale už mírně zpozdil. „Nejde o nic dramatického. Komunikujeme se stavaři, aby se práce ještě více zefektivnily, zintenzivnily a postup byl plynulejší. Jednali jsme i s generálním ředitelem dodavatele a domluvili jsme se na nových postupech a komunikaci. Věřím, že stavba bude probíhat plynule a dočkáme se termínu, který jsme avizovali,“ uvedl primátor Marek Hrvol. Město stále počítá s termínem dokončení do konce roku 2026. Repre by mělo být v provozu v roce 2027.

Ačkoliv mírná zima byla pracím nakloněna, práce vázly. Největší vrásky na čele způsobily zejména ty, které jsou spojené s likvidací azbestu. „Největší komplikace přinesly práce, se kterými projekt nepočítal a ani je nemohl předpokládat. Byl tu například v obrovské míře objeven azbest, a to ať v pásech střech, bazénů, balkónů apod. Druhým aspektem je také technický stav budovy. Staticky se hodnotí řada střešních konstrukcí. Bude potřeba dalších sanací, s nimiž se nepočítalo. Je to řada drobnějších prací, které rovněž celou stavbu prodlužují,“ popsal primátor.

Největší investice v novodobé historii města předpokládala náklady okolo 785 mil. Kč, přičemž by půl miliardy mělo město získat z dotací. V současné době se už ale stavba prodražila o desítky milionů korun. „V tuto chvíli neumíme vyčíslit, o kolik finančních prostředků se realizace jako taková navýší, protože bude trvat ještě rok a půl. Nicméně jsme již podepsali řadu změnových listů a vícepráce se nyní pohybují okolo třiceti milionů korun,“ připustil Marek Hrvol.

Stav budovy ukazuje, jak se v 70. a 80. letech stavělo. Po řemeslné stránce je to podle projektantů katastrofa. „Na přesnosti tehdy nezáleželo, když někde něco přebývalo, tak se to ubouralo. Na řadě míst jsou odhalené výztuže. Některé spáry nejsou dozděné a je vidět skrz na skrz. Tepelné ztráty zde byly obrovské, to chceme rekonstrukcí napravit,“ popsal projektový manažer Matěj Benda. Po zateplení se položí na plášť keramické obklady, které budou mít stejný formát a barvu jako původní desky. Postavit by se měly také únikové východy a v objektu vznikne 12 výtahů. Zachovají se vodní prvky a počítá se i s fontánkami před hlavním vstupem.

Zajímavá čísla ke stavbě REPRE

Úspora na energiích po rekonstrukci se odhaduje na 6 220 GJ/rok. To odpovídá výhřevnosti při spálení 362 tun hnědého uhlí, tedy 18 nákladních vagonů.

Množství odpadu, které bylo a ještě bude nutné odstranit, vyšplhá na 9 500 tun. Zahrnuje i azbestové desky a další nevhodné materiály.

Objem vody pro vodní prvky činí 1 150 kubíků.

Plocha lešení pro instalaci zateplení fasád s keramickým obkladem představuje 14 000 m2.

Nově vzniklá travnatá plocha okolo bazénů zaujme 2 150 m2.

* Až o 390 procent se zvýší odpor prostupu tepla nově zateplenou fasádou oproti původní.

Foto Repre a: Stav budovy ukazuje, jak se v 70. a 80. letech stavělo. Stavebníci tu narážejí na věci, nad kterými zůstává po řemeslné stránce rozum stát.

Foto Repre b: Ke znovuzrozenému Repre se opět vrátí voda.