Ressl na prodej! Přijdeme o přírodní koupaliště?

Mostečané možná přijdou o přírodní koupaliště na Resslu. Možná si v něm už letos nezaplavou. Proslýchá se totiž, že jeho majitel Josef Smolík chce areál prodat.

„Je sice pravda, že jednáme o odprodeji s možným investorem, nicméně nic ještě není definitivní. Pevně ale věříme, že se vše zrealizuje v co nejkratší době,“ připustil jednatel firmy SaS s.r.o. Josef Smolík s tím, že pokud by se prodej zrealizoval, areál by s nějvětší pravděpodobností stávajícímu účelu již nesloužil. „Pokud areál prodáme, koupaliště se letos již neotevře. Investor zde hodlá mít jiné využití, než je koupaliště, které je ztrátové,“ řekl Josef Smolík. Ten areál odkoupil od města před dvanácti lety. Poté, co byl areál předtím několik let uzavřen, v roce 2006 prošel celkovou modernizací. „Koupaliště tehdy bylo v doslova dezolátním stavu. Provedli jsme kompletní rekonstrukci a otevřeli veřejnosti nový areál s novým zázemím a volnočasovým využitím,“ dodává majitel.

Letní koupaliště Ressl je nejstarší ze všech čtyř mosteckých veřejných koupališť. Vzniklo už v 60. letech 20. století, kdežto nádrž Benedikt se začala napouštět v roce 1973, předchůdce dnešního Aquadromu zahájil činnost ještě o tři roky později a nádrž Matylda v Souši byla zprovozněna až v 90. letech 20. století.

V současné době zde funguje velký umělý bazén rozdělený pro malé a velké návštěvníky s vodními atrakcemi. Zachované zůstalo brouzdaliště pro nejmenší doplněné o vodní hříbky. Ve „velkém“ bazénu je divoká řeka, tobogán, skluzavky a masážní lavice. V areálu je celoroční restaurace s letní terasou a grilovištěm, minigolf, pétanque, tenisová hala se dvěma kurty, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště, venkovní obří šachy a přírodní amfiteátr.

Pokud se avizovaný prodej letos uskuteční a Mostečané o přírodní koupaliště na Resslu skutečně přijdou, veřejné letní koupání bude možné pouze na Aquadromu nebo v místních vodních nádržích Benedikt a Matylda.