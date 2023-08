Restaurace na Hněvíně se letos na podzim ještě neotevře

Otevření restaurace a nové zimní zahrady na Hněvíně brzdí plán bezpečnostního řešení při případném požáru. Dokud město plán nezpracuje, nedostane od hasičů „palec“ pro stavební povolení.

Současný nájemce hradu, společnost Nord Food s.r.o., má již nakoupený materiál včetně nové zahradní pergoly a měl již dávno s rekonstrukcí restaurace a gastroprovozu začít. Počítalo se dokonce, že by se hrad mohl otevřít ještě na podzim. Čáru přes rozpočet ale udělali hasiči. „Zatím byly v době vegetačního klidu pokáceny dřeviny a na základě archeologů provedeny kopané sondy nad stávajícími klenbami. Nyní se musí zpracovat požárně bezpečnostní řešení pro celý objekt hradu včetně požárních hydrantů ad., což byl dodatečný požadavek HZS Ústeckého kraje. Teprve poté bude vydáno stavební povolení,“ sdělila mluvčí Magistrátu města Mostu Klára Vydrová. Zpráva pro hasiče je jediným zádrhelem, který brzdí zahájení prací na rekonstrukci vnitřních prostor hradu. „Restaurace by měla být dokončena v průběhu jara 2024. Restaurace až po kolaudaci v létě,“ uvedla Klára Vydrová.

Restaurace by měla být v původních prostorách, dispozičně se ale změní. Novinkou bude venkovní posezení na terase, které bude variabilní a v době špatného počasí bude fungovat jako zimní zahrada. Změnou projde také ubytování. Kdy ale bude možné se na hradě ubytovat, je zatím ve hvězdách. „Po rekonstrukci restaurace bude na dohodě mezi městem a současným nájemcem, zda budou provozovat ubytování ještě před jeho rekonstrukcí, či nikoliv. Spíše se to nepředpokládá,“ uvedla mluvčí. Renovování ubytovacích prostor by se mělo realizovat již za provozu nové restaurace. „Na ubytování máme již projektovou dokumentaci. Je otázkou, zda se zrealizuje příští rok nebo později,“ doplnil primátor Marek Hrvol. V rámci ubytování by se mělo modernizovat šest apartmánů.

Město počítá s tím, že bude hrad v provozu v době konání Olympijského festivalu, který se odehraje u jezera Most od 25. července do 15. srpna 2024 a do Mostu zavítá řada významných osobností a partnerů. „Restaurační zařízení na Hněvíně je reprezentativní a věřím, že do té doby bude vše zprovozněno,“ ujistil primátor Marek Hrvol.

Hotova by měla být také rekonstrukce hvězdárny a poslední etapa rekonstrukce opevnění a hradeb, které se letos posunulo kvůli Divadelnímu létu na Hněvíně. „Opravu opevnění čeká ještě jedna etapa. Ta by se měla uskutečnit příští rok na jaře a měla by být dokončena do konce příštího roku,“ upřesnil primátor. Vrátit by se měla na Hněvín i oblíbená akce Den magistra Edwarda Kelleyho, která se letos konala v mosteckém muzeu a galerii.