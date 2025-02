RESTAURACE NA HNĚVÍNĚ SE LETOS NEOTEVŘE

Na hradě Hněvín se dokončí opravy hradeb. Sanovat se budou také všechny dřevěné prvky včetně letní scény a obou altánů. Instaluje se nová vyhlídka s fotopointem a dokončí se rekonstrukce restaurace. Ta ale zůstane letos ještě zavřená.



Správu a údržbu hradu Hněvín bude mít od 1. 3. do 31. 8. na starosti společnost Nord Food s.r.o. za 330 tis. Kč bez DPH. „Jedná se o smlouvu na mezidobí. Poté se uzavře s touto společností standardní nájemní smlouva, jejíž součástí bude i pronájem restaurace. Předpokládáme, že do té doby bude restaurace dokončena i s kolaudačním souhlasem,“ informoval náměstek primátora Václav Zahradníček. I přesto, že by měla být restaurace dokončena na konci prázdnin, letos se nejspíš ještě neotevře. „Došlo k velké prodlevě, protože se nakumulovala řada problémů. Od požadavků ze strany hasičů, přes předělání projektové dokumentace. Nedávno se objevily také komplikace stavebního typu, týkající se speciálních dodávek. Památkáři požadovali změny stavebních prvků, tak aby to všechno vyhovovalo jejich pohledu na památku,“ vyjmenoval náměstek. „Vzhledem k tomu, že by restaurace měla být dokončena až na konci léta, nepředpokládáme, že by chtěl provozovatel otevírat na zimu,“ dodal primátor Marek Hrvol.

Na hradě se ještě musejí dokončit opravy hradeb, které realizuje firma VOBAS. Hotovo by mělo být na jaře. „Jakmile se hradby dodělají, chtěli bychom dát Hněvínu na čas vydechnout. Prioritou bude, aby v sezóně již fungovaly toalety, protože kvůli opravě hradeb byly mimo provoz a byly tu jen TOIky,“ připomněl primátor.

Na Hněvíně dojde také na sanaci všech dřevěných prvků, včetně věže, letní scény pod hvězdárnou apod. Dokončena by měla být i nová vyhlídka s fotopointem. „Řešili jsme se Správou městských lesů i prořez zeleně, který se u vyhlídky bude muset udělat tak, aby bylo vidět i na jezero Most,“ doplnil první muž města. Zrenovovat a dokončit by se měly také dřevěné altány. Jeden se buduje v rámci vítězných projektů participativního rozpočtu. Druhý se musí renovovat, protože je ve špatném stavu. „Na Hněvíně plánujeme i semafor, na ten se ale dostane až v následujících letech,“ podotkl Marek Hrvol.