Restaurace na Hněvíně se otevře letos na podzim, nabídne i novou venkovní terasu

Restaurace na Hněvíně, která se bude jmenovat podle známého alchymisty Kelleyho, by se měla otevřít ještě letos. Hotova by měla být na podzim, a pokud se podaří stavbu zkolaudovat, mohou se turisté a návštěvníci hradu těšit na nový kulinářský zážitek.

Podle původních předpokladů se měla nově rekonstruovaná restaurace s vyhlídkovou terasou otevírat až v příští sezóně. Podaří se to ale pravděpodobně ještě letos na podzim. Nájemce hradu, kterým je společnost Nord Food, byl obeznámen s tím, že restaurace bude plně připravena k užívání od září letošního roku. „Od září bude nájemce bude platit za restauraci plné nájemné. Je v jeho zájmu restauraci začít provozovat co nejdříve,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Zda se ale restaurace otevře ještě v září, v současné době ještě není jasné. Nelze totiž dopředu stanovit, kdy se podaří dokončenou stavbu zkolaudovat. „Souhlas s provedením kolaudace k dokončené stavbě musí nejprve dodat dotčené orgány, mimo jiné například Krajská hygienická stanice, HZS či další. Teprve poté ke stavbě vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí, které nabude právní moci po 15 dnech od vydání. Předpokládáme, že to bude ještě v září letošního roku. Od té doby bude provozovatel restauraci užívat,“ upřesnil mostecký primátor Marek Hrvol.

Součástí nového gastrozařízení bude také přístřešek pro odpadní nádoby pro restauraci a pro uskladnění zahradního nábytku. Návrh přístřešku zpracovávají architekti a musí také projít schvalovacím procesem s následným vydáním stavebního povolení, a to kvůli jeho umístění na památkově chráněném objektu.

Restaurace nebude však jedinou novinkou na hradě. V tuto chvíli tu také probíhají práce na 3. etapě opravy hradeb. „Opravuje se severozápadní část hradeb mezi baštou a bývalou kaplí, které realizuje firma VOBAS s.r.o. Současně se opravuje havarijní stav stěny terasy bývalé kaple a terasa nad ní. Práce jsou nyní dokončeny zhruba z jedné třetiny. Dokončit by se měly letos v srpnu,“ vyjmenoval další práce primátor. V opravě dalších částí hradeb bude město pokračovat až v dalších letech. „Chybí ještě etapa hradeb mezi vyhlídkovou věží a bývalou kaplí a hradba mezi baštou a strážním objektem. Ty se ale na řadu dostanou až v některém z příštích rozpočtových období,“ dodal Marek Hrvol.