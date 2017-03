Revizoři budou při kontrolách lépe vybaveni

Revizoři Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova budou lépe zvukově vybaveni při kontrolách v MHD. Nově totiž budou s sebou nosit zvukové zařízení. To by mělo pomoci zejména při řešení konfliktů. Dopravce jedná i o kamerách.

Na základě Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů, které vydal Úřad pro ochranu osobních údajů, vybaví mostecký dopravce už od tohoto týdne všechny pracovníky přepravní kontroly zvukovým záznamovým zařízením. „Podle našich Smluvních přepravních podmínek budeme při přepravní kontrole tyto záznamy pořizovat, pokud na to cestujícího předem upozorníme,“ řekl dopravně-technický náměstek Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova David Jehlička. Všichni pracovníci přepravní kontroly tak budou mít záznam své komunikace s cestujícími. Záznam je může ochránit při případných konfliktních situacích, k nimž může dojít při řešení porušení přepravních a tarifních podmínek ze strany cestujících. „Budeme také moci ověřit postup našich pracovníků zejména při jednání s nezletilými cestujícími. Zároveň podnikáme všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohl být pořizován a ukládán i kamerový záznam z interiéru vozidel,“ dodal David Jehlička. Dopravní podnik přistupuje k těmto opatřením z důvodu zvýšení bezpečnosti a také z důvodu, že jde o standardní postup i v dalších dopravních podnicích.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova má v současné době, co se týče revizorů, plný stav. I když v minulosti na tyto pozice posily sháněl. „V současné době má dopravní podnik 13 kmenových zaměstnanců na přepravní kontrole (revizorů) a 4 brigádníky. Jedná se o 11 žen a 6 mužů, z toho 4 muži jsou brigádníci. V současné době je plný stav,“ uvedl k počtu revizorů šéf Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. V případě uvolnění stavu musí zájemci o tuto pracovní činnost splňovat některé zásadní podmínky. „Žadatel o místo revizora by měl mít čistý trestný rejstřík, absolvovat psychologické vyšetření a neměl by mít žádnou neuhrazenou pohledávku vůči dopravnímu podniku,“ doplnil ještě Daniel Dunovský.