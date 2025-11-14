Řidič autobusu obviněn

V srpnu letošního roku volali cestující z autobusu na trase Praha – Louny na tísňovou linku, přičemž se domáhali zastavení a kontroly řidiče, protože jeho jízda se jim zdála nestandardní.
Policisté z nejbližšího okolí vyrazili na dálnici D7 a za malý moment autobus objevili u Panenského Týnce, kde jej i zastavili. „Na první pokus se jej snažili navést z dálnice, to se ale vzhledem ke “spolupráci“ řidiče dopravního prostředku nepodařilo, proto po zastavení v odstavném pruhu vytvořili bezpečnou zábranu ze služebních dopravních prostředků. Ta se tvoři, aby se během zastavení na tělese dálnice nikomu ze zainteresovaných osob nic nestalo. Provedenou zkouškou na alkohol bylo zjištěno u řidiče 2,66 promile alkoholu v dechu. S touto hodnotou třiapadesátiletý řidič nesouhlasil, a proto byl proveden odběr biologického materiálu, pro laboratorní zjištění přítomnosti alkoholu v krvi. Rozbor opětovně potvrdil, stejně jako kalibrovaný přístroj Dräger, přítomnost alkoholu, tentokrát v krvi,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš.
Kriminalisté v uplynulých dnech sdělili dotyčnému řidiči obvinění ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dobu tří let.