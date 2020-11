Řidič od nehody ujel, kdosi však přišel pro utržený plast z vozidla

Ve čtvrtek krátce po 18. hodině došlo v Mostě k dopravní nehodě. Po ulici Čepirožská jela řidička osobního vozidla tovární značky Škoda Octávia a vjela na kruhový objezd křižovatek Čepirožská, Pražská, Obchodní a Budovatelů. Když jela po kruhovém objezdu a byla na úrovni výjezdu do ulice Obchodní, tak do jejího pravého boku narazilo jiné vozidlo. Vlivem nehody se vůz řidičky otočil o 180 stupňů a zastavil se na výjezdu do ulice Pražská. Druhé vozidlo však pokračovalo v jízdě ulicí Budovatelů a nezastavilo. Ke zranění ženy nedošlo. Alkohol u ní zjištěn nebyl. Na voze vznikla hmotná škoda ve výši 60 tisíc korun.

Asi po pěti minutách po nehodě na místo přišel neznámý muž, který na silnici sebral část plastu z vozidla neznámého řidiče s tím, že plast tvoří překážku na vozovce a že ho odnese.

Policista z dopravního inspektorátu, který se nehodou zabývá, druhý den prováděl v místě šetření a provedeným šetřením zjistil, o jaké vozidlo by se mohlo jednat a kde by se mohlo nacházet. Následně objevil v jedné mostecké dílně poškozené auto na zvedáku, které bylo zrovna opravováno. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření dopravní policie. Ta bude nyní zjišťovat, zda jde o vozidlo z nehody, kdo vůz řídil a z místa nehody ujel.