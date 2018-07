Řidiče čekají objížďky u Kahanu

Rekonstrukce zastávky městské hromadné dopravy v Lipové ulici u Kahanu bude důvodem částečné uzavírky komunikace v této ulici. Uzavřen bude vjezd do Lipové ve směru od kruhového objezdu ulic Višňová, Okružní a Velebudická. Průjezd bude umožněn jen autobusům městské hromadné dopravy. Objízdná trasa povede přilehlými ulicemi, obdobně jako v loňském roce, a bude řádně vyznačena. Prosíme řidiče, aby sledovali dopravní značení a řídili se jím. Částečná uzavírka bude zahájena v polovině července a trvat by měla do konce prázdnin.