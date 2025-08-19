Řidiče zdrží prověrka signalizace v okolí chemičky

Společnost Orlen Unipetrol provede pravidelnou kontrolu funkčnosti systému varování a vyrozumění, tedy světelné a akustické signalizace, která v případě potřeby upozorňuje na mimořádné události v závodě. Stane se tak ve středu 27. srpna v čase mezi devátou a jedenáctou dopolední. Ověřování funkčnosti potrvá pět minut a proběhne v součinnosti s Policií ČR.
Systém je umístěn na pozemních komunikacích v širším okolí chemičky. V případě jeho spuštění jsou řidiči povinni zastavit svá vozidla. Přestože se jedná o zkoušku, nikoli skutečnou mimořádnou událost, řidiči musejí signalizaci respektovat. Dohlížet na to budou policisté ČR. Zkouška zdrží řidiče vozidel pouze po dobu zhruba pěti minut, poté bude provoz obnoven.
Systém varování a vyrozumění slouží k zabránění vjezdu do zóny havarijního plánování společnosti Orlen Unipetrol RPA. Jeho funkčnost je pravidelně prověřována, což je zárukou spolehlivosti jeho provozu v případě nutnosti.