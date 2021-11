Řidiči, pozor, krajem pojede nadměrný náklad!

V noci z pátku 5. 11. 2021 na sobotu 6. 11. 2021 bude z Bochova do Litvínova přepravován nadměrný náklad. Celá trasa přepravy začíná již dne 4. 11. v Plzni. Z Bochova bude souprava odjíždět po přestávce s doprovodem dopravní policie KŘP Ústeckého kraje. Souprava o délce 40 m, šířce 4,2 m, výšce 4,5 m a hmotnosti 236 t vyjede z Bochova 5. 11. 2021ve 20:00 hodin a do Litvínova by měla dorazit do 4:45 hodin 6. 11. 2021.Plzeň (Ke Karlovu, U Letiště, Folmavská, Domažlická, Skvrňanská, Přemyslova, Palackého náměstí, sady Pětatřicátníků, Karlovarská, Gerská, Studentská, Krašovská, Úněšovská) I/20 Chotíkov (Mimo) – Úněšov – Bezvěrov – Toužim (MK Plzeňská – Sídliště) – II/198 Kojšovice – Kozlov – Bochov – I/6 Herstošice – Bošov (Mimo) – nájezd na D6 protisměrně – D6 Exit 77 (Lubenec) protisměrně – II/226 Drahonice – Vroutek – Podbořany (Vroutecká, Přátelství, Dukelská, Žatecká) – Pšov – I/27 Sýrovice – Žatec (Plzeňská – Boženy Víkové Kunětické – Komenského alej – Pražská) – II/225 Trnovany – Drahomyšl – Zeměchy – objezd mostu 28-001 couváním přes protisměrnou rampu na I/7 dále výjezdem rampou na I/28 – Louny (Mimo) – I/15 Korozluky – objezd mostu 27-027 sjezdem protisměrnou rampou, couváním pod mostem a přes protisměrnou rampu zpět na I/15 – sjezd na I/13 protisměrnou rampou – přejezd SDP – I/13 Most – přes most 13-043 ke kruhovému objezdu při ul. Chomutovská – zpět přes most 13-043 a zavěšený most – místní komunikace města Most kolem jezera Most a Venuše – II/256 Mariánské Radčice – vlevo na III/2564 – Louka u Litvínova – Litvínov (Tržní, 9. května, Mostecká) – II/271 – I/27 Litvínov/Záluží