Řidiči pozor: V srpnu nás čeká další velká uzavírka

V období od 8. srpna letošního roku do 24. srpna 2019 dojde k dopravním omezením na silnici č. I/27 Most – Litvínov a č. I/13 Most – Chomutov. Důvodem omezení je rekonstrukce částí mostního objektu.

Dojde k úplnému uzavření jednosměrného pásu silnice č. I/27 ve směru Litvínov – Most. V úseku ve směru od Záluží bude provoz sveden do jednoho jízdního pásu,

a to od rozvětvení u křižovatky s ulicí Železničářů, po provizorní přejezd před mimoúrovňovou křižovatkou u ulice Čsl. armády. Zároveň bude uzavřena část silnice č. I/13 pod mostním objektem ve směru na Chomutov. Objízdná trasa ve směru Most – Chomutov bude vedena přes Záluží, Dolní Jiřetín a Komořany. Místní obyvatelé mohou přirozeně využít cestu přes město, tedy ulicí Čsl. armády, Slovesného národního povstání, Pod širokým vrchem a Tvrzova, na okružní křižovatku u vodní nádrže Matylda.

Všichni účastníci silničního provozu by měli dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost osazenému přechodnému dopravnímu značení.