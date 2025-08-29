Řidiči v Mostě pozor – třicítky jsou po prázdninách zpět!

Značky u mosteckých škol omezující rychlost na 30 km/h, které byly přes prázdniny dočasně sundané, jsou zpět. A spolu s nimi i radary a strážníci dopravní skupiny, kteří budou kontrolovat dodržování rychlosti.
„Jak je každoročním zvykem, značky u škol omezující rychlost na 30 km/h, které byly během prázdnin dočasně odstraněny, se týden před začátkem školního roku opět vrátily na své místo. Od 1. září zintenzivníme kontroly a začneme pravidelně měřit rychlost u vytipovaných školských zařízení,“ uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.
Strážníci z dopravní skupiny městské policie používají přenosný radar, který dokáže zaznamenat rychlost vozidla na vzdálenost až 1000 metrů a vyhotovit kvalitní důkazní fotografie. Díky tomu mohou efektivně reagovat i v hustém provozu. Přenosný radar doplňuje síť stacionárních radarů rozmístěných na frekventovaných komunikacích.
„Naším cílem není vybírat pokuty, ale zajistit, aby řidiči dodržovali předepsanou rychlost u škol a neohrožovali děti. Zkušenosti ukazují, že tato prevence funguje – přestupků je každoročně méně,“vysvětlil Jaroslav Hrvol.
Dlouhodobá strategie městské policie v oblasti bezpečnosti v dopravě se totiž zaměřuje především na prevenci. Informace o kontrolovaných lokalitách jsou zveřejňovány předem, aby si řidiči zvykli okolo škol jezdit bezpečně. Výsledkem je postupný pokles počtu přestupků.
„Bezpečnost dětí je pro nás priorita. I proto se snažíme o systematické a viditelné kontroly a nezapomínáme na komunikaci s veřejností. Radary a omezení rychlosti nejsou samoúčelné, ale chrání životy,“ doplnil Jaroslav Hrvol.
Městská policie spolu s Policií ČR vytipovala tyto rizikové lokality, kde se strážníci zaměří na měření rychlosti:
Slovenského národního povstání – 1. ZŠ
Okružní – 18. ZŠ
Pod Šibeníkem – ZUŠ
Obránců míru – 11. ZŠ
Zdeňka Štěpánka – 10. ZŠ
Měření bude probíhat především v době, kdy jsou v provozu školy, družiny a školní kluby – tedy v časech, kdy se v okolí pohybuje nejvíce dětí.