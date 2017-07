Rodina prodávala drogy

Rodinný tandem si nezákonně vydělával prodejem marihuany. Tu matka se synem prodávali zájemcům hlavně v ulici Boženy Němcové v Litvínově. Zájemci si pro ni chodili převážně do bytu v panelovém domě nebo na předem smluvené místo. Žena ve věku 45 let měla loni i letos obstarat a následně prodat nejméně ve 28 případech přesně nezjištěné množství omamné látky marihuany. Její syn měl drogu prodávat již od roku 2014 do současné doby a dle zjištění kriminalistů blíže nezjištěné množství marihuany obstaral a prodal nejméně v 73 případech. Policie ženu a 21letého muže z Litvínova nyní obvinila z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dvojice je stíhána na svobodě a v případě odsouzení oběma hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. V bytě policie provedla domovní prohlídku, při které byl zajištěn rostlinný materiál. Ten byl podroben odbornému zkoumání. Provedenou expertizou byla v zajištěném materiálu zjištěna přítomnost účinné látky. Zajištěna byla i hotovost ve výši několika tisíc korun, u které je podezření, že pochází z trestné činnosti.