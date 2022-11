Rokáč Vinohrady chystá víkendový nářez

Mostecký hudební spolek Rokáč Vinohrady připravil na víkend dva skvělé koncerty. V pátek 25. listopadu večer vystoupí česko-australsko-italské trio ŠPINAVÍ LŮZŘI. V sobotu 26. listopadu zahraje mostecká bluesová formace BLUES NO MORE s hostem B.B. Budinou. Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz. Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvednete v den konání koncertu od 19:00 do 20:00.

Pátek 25. 11.

ŠPINAVÍ LŮZŘI, blues – rock – soul trio z Austrálie, Itálie a Česka. Kapela se stala objevem Rádia Beat, které se rozhodlo jejich první autorské album zařadit mezi svá doporučení. Mix psychydelického blues-rocku se soulem, jazzem a vlivy 50.–70. let vás vyrazí z kecek. Vrátí vás to na chvilku k Hair, pak ke kořenům české beatové scény let sedmdesátých, nicméně s modernějším zvukem, a nakonec skončíte na Hanspaulce v Houtyši nebo Na Kloboučku. Skvělé aranže a zvuk, balení děvčat, následné deprese, psychedelické texty o zelených ješterkách na lesním tripu či opravdový kancelářský příběh o říhající dámě. Lůzři odkazují na starou americkou a britskou scénu 50.-70. let, ovšem ve vlastních úpravách. Součástí koncertu bude jejich Tribute to JIMI HENDRIX BAND OF GYPSYS.

Lukáš Zíta – kytara, zpěv, Simone Serra – baskytara, zpěv, Lucos Hey / Mike Scollon – bicí, zpěv. Vstupné 180 Kč.

Sobota 26. 11.

BLUES NO MORE je severočeské trio, hrající blues, které sahá až do dob, kdy černí muzikanti pracovali na bavlníkových plantážích v oblasti řeky Mississippi. Kapela byla založena Petrem Karkoškou okolo roku 2000 a navazuje na aktivity kapely známé pod názvem Blues Bujon, jejíž začátky lze datovat do mosteckého Neprakta klubu okolo roku 1983. Oběma kapelami prošla celá plejáda známých severočeských muzikantů jako např. Bohuslav “BB“ Budina, Ivana „Eržika“ Konopásková, Milan Špaček, Miroslav Vorlíček, Zdeněk Chládek, Martin Ketner, Zbyšek Hazmuka, Martin Melničenko, Igor Šikula, Vítek Fichtner, Vít Kopecký, Hanka Dundrová, Roman Sigmund, Jiří Jeřábek, Miluška Žižková, Karel „šipus“ Šimon a další. V mosteckém Rokáči Vinohrady zahrají Petr Karkoška – zpěv, kytary, Tomáš Rajdl – kytary a Tibor Mucha – basa. Jako host vystoupí B.B. Budina – foukací harmonika. Vstupné 100 Kč.