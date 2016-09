Město Litvínov podá v říjnu žádost o dotaci na novou rolbu pro Zimní stadión Ivana Hlinky. „Zastupitel Jiří Šlégr informoval radní o vyhlášení nové výzvy ministerstva školství, do které by mohlo město podat žádost o dotaci na novou rolbu. Následující výzva bude pak vyhlášena i v říjnu letošního roku. Rozhodli jsme se podat žádost v říjnu. Rolbu by pak město mohlo pořídit v květnu příštího roku,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová.