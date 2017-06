Roman Kresta znovu za volantem MOGUL Racing Teamu

Legendární jezdec rallye Roman Kresta se po více než třech letech vrací zpátky mezi závodníky. Bude hájit barvy MOGUL Racing Teamu, ve kterém v minulosti strávil sedm let a nasbíral s ním řadu úspěchů včetně vítězství na Rally Bohemia nebo Barum Czech Rally Zlín. Právě těchto dvou podniků se letos zúčastní. V kabině závodního speciálu Škody Fabia R5 mu bude jako spolujezdec sekundovat Petr Starý.

MOGUL Racing Team získal nejméně pro letošní sezónu fenomenálního jezdce Romana Krestu, kterého přemluvil k návratu na závodní tratě. Tato legenda, která letos oslavila jedenačtyřicáté narozeniny, ve stáji doplní největší naději české rallye Jana Černého. MOGUL Racing Team bude mít se dvěma takto skvělými posádkami nejvyšší ambice. „Chceme, aby se motorsport v Česku dál rozvíjel, aby přitáhl nové diváky. Česká rallye potřebuje podpořit, a kdo jiný by jí měl být oporou než tradiční české značky MOGUL a BENZINA. Věříme, že kombinace jezdeckého guru Romana Kresty a mladého talentovaného závodníka Jana Černého bude pro diváky ten správný magnet,“ vysvětluje Petr Kalach, vedoucí odboru marketingu společnosti Paramo spadající do skupiny Unipetrol, pod jejíž křídla MOGUL Racing Team patří.

Roman Kresta, který se v poslední době věnoval vlastnímu týmu Kresta Racing a ladění závodních aut, dostával nabídky na návrat pravidelně. Podle svých slov byl ale jednak velmi pracovně vytížený a jednak po mnoha letech strávených za volantem také bez chuti a motivace k závodění. To se ale letos změnilo.

„Sešlo se víc faktorů najednou. Začal jsem cítit, že bych si mohl udělat radost, trochu si odpočinout od běžného pracovního shonu a prostě se zase svézt v závodním autě. Na stole stále ležela nabídka od Parama, spolujezdec Petr Starý se mi připomínal a i od dětí jsem v poslední době slýchával, kdy že mě zase uvidí závodit. Do toho se postupně z těžké autonehody zotavuje můj kamarád a dlouholetý spolujezdec Petr Gross, kterému jsem slíbil, že až se dostane do formy, svezeme se spolu. No a na to musím být ve formě i já,“ usmívá se Roman Kresta. „V neposlední řadě chci udělat radost fanouškům. Bez nich by rallye neexistovala, zaslouží si to,“ doplňuje.

Právě sportovním fanouškům se dlouhodobě věnuje i Benzina, největší síť čerpacích stanic v České republice patřící do skupiny Unipetrol, která MOGUL Racing tým podporuje. „V rámci projektu Rozjeďte to naplno přinášíme neotřelé sportovní zážitky široké veřejnosti, ať jde o extrémní běžecké závody nebo možnost vyzkoušet si na vlastní kůži třeba akrobatické létání. Podpora motorsportu má v našich aktivitách pevné místo, a když můžeme být letos součástí takovéhoto velkého návratu, je to pro nás čest,“ říká vedoucí odboru marketingu Benziny Agnieszka Bobrukiewicz.

Ačkoliv Roman Kresta bere přípravy naprosto vážně, trénuje a ladí závodní vůz, přiznává, že po tak dlouhé době strávené mimo kokpit musí poprvé – minimálně v prvním podniku – přestat myslet na nejvyšší mety: „Vždycky bylo mým cílem vyhrávat, teď je cílem zúčastnit se. I když dám do závodu maximum, musím být v tomto ohledu realistický. Samotná jízda pro mě bude odměnou. Rally Bohemia je skvělý závod a chci si ho užít,“ uzavírá Kresta, který dnes po tiskové konferenci míří rovnou do Mladé Boleslavi, aby využil poslední dva dny před závodem k seznámení se s tratí.

Fanoušci Romana Krestu uvidí na Rally Bohemia v sobotu a v neděli 1. a 2. července. Na Barum Czech Rally Zlín bude Kresta bojovat od 25. do 27. srpna.