Romea ve varu! Ad) „Fesťák Let it Roll vyměním za Cikány“

Moji milí,
předně Vám děkuji za přehršel reakcí na můj sloupek zveřejněný v minulém vydání pod titulkem „Fesťák Let it Roll vyměním za Cikány“. Jak vidno, rozhodně nejsem sama, koho způsob divočejšího života cikánských obyvatel v našem městě velmi trápí. Nicméně, diametrálně odlišný názor zastává Romea, konkrétně pan Petr Globočník.
Wikipedie píše: „ROMEA je česká nezisková organizace, jejímž primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti.“ A tak je to správné, tak to má byť! A já bych se za tu toleranci a dodržování lidských práv vskutku přimlouvala. Den co den a noc co noc mám díky cikánským spoluobčanům, zejména z okolí pověstné stovky, hrůzný pocit, že moje lidská práva velmi trpí. A fakt, že se chci v klidu prospat do pracovního procesu následujícího dne, poslouchat televizi nebo si číst, aniž bych zabednila všechna okna, mi, vašnosti, tolerantní také moc nepřipadá.
Nemám ráda jakýkoliv rasismus, xenofobii či antisemitismus vůbec. Když je ale něčeho hodně moc, tak je toho prostě už příliš. A věřte, že v Mostě to už přes čáru je!
Rakci pana Globočníka ze sociální sítě Romea, kde vystoupal na barikádu za nejslabší a nejzranitelnější, zveřejňujeme za tímto komentářem. Co k reakci pana Globočníka víc říct? Je mi neskutečně líto nejslabších a nejzranitelnějších, kteří si odváží ohromné nákupy v taxících, oblékají se do světových módních značek, jezdí v drahých autech, při výplatě podpory z peněz těch kdo pracují dostávají přednost na poště a vinou štědrých sociálních dávek se už téměř nevejdou do kalhot. Pan Globočník píše, že zabředávám do bahna předsudků a sterotypů. Bingo, pane, Globočníku. V tom bahně skutečně zabředlá jsem. Byt koupený na úvěr je díky nejslabším a nejzranitelnějším už asi neprodejný, vyhlídka na zlepšení v nekonečnu a důsledky tohoto „kulturního obohacení“ už i za hranicemi pověstné stovky, jsou neúnosné. Nějak mi teď uniká….kde je Romea? Sakra, neuhodila jsem hřebíček na hlavičku?
Skvělé dny
Pavlína Borovská šéfredaktorka
Poznámka redakce: Vyjádření Petra Globočníka, které bylo zveřejněno na Facebooku (ne)ziskové organizace Romea a na dalších sociálních sítích, otiskujeme níže. Text není nijak krácen ani pozměněn a názor oponenta, byť naprosto odlišný, je plně respektován.
Petr Globočník: Nepřijatelný rasismus z devadesátek zpět v textu šéfredaktorky Homéru
„Na titulní straně novin Homér se objevil článek od šéfredaktorky, která se jako že zamýšlí nad tím, jak by vyměnila „Fesťák Let it roll za cikány“. Velmi trefně tak ukazuje na to jak tyhle „elity“ Mostecka přemýšlí nad problematikou chudoby a sociálního vyloučení u nás.
Opět shazuje vinu jen na ty nejslabší a nejzranitelnější a zcela opomíjí nefungující systém sociálního začleňování, boje proti chudobě a naopak kvetoucímu byznysu s ní.
Jak se má asi cítit romský student medicíny, který se vymyká ze společnosti Mostecka, nikoliv barvou své kůže, ale svým odhodláním studovat a získat dobré zaměstnání, navíc v prestižním a těžkém oboru, jak se má asi cítit můj kamarád Nikolas, ze kterého bude za pár měsíců policista…
Paní šéfredaktorka popisuje chování ve vyloučené lokalitě, aniž by se nějak obtěžovala zmínit fakt, že chudoba a sociální vyloučení, se sice u nás týká velké části Romů, ale to jen pro to, že do našeho kraje se stěhují převážně jen chudí lidé s velkou řadou problémů a ti schopní, Romy nevyjímaje většinou hledají štěstí jinde.
Ve svém „zamyšlení“ zabředává do bahna předsudků a stereotypů, které řešení problematiky jen blokují, protože společnost dále rozdělují, což osobně považuji za velmi nebezpečné.
Zatím co Romům žijícím v chudobě a sociálním vyloučení lze některé chování pro nedostatek kompetencí odpustit, paní šéfredaktorka se pouští do neodpustitelného paušalizování a vyvolávání nenávisti proti skupině obyvatel.“