ŘSD má plán výstavby nových dálnic na příští rok

ŘSD příští rok zprovozní téměř 40 kilometrů nových dálnic a 21 kilometrů nových úseků silnic I. třídy. A jedná se o tom, aby se oproti plánu dřív, již příští rok, otevřel úsek D35 Džbánov – Litomyšl. V ideálním případě by se zároveň mělo příští rok začít stavět přes 110 kilometrů nových dálnic. „Zvládneme toho otevřít spoustu. U staveb, které bychom měli zahajovat, je to trošičku složitější, protože se stále řeší rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2026. Ale na všechny rozestavěné stavby, které by se měly zprovozňovat příští rok, a i na ty, jejichž výstavba bude pokračovat až do let 2027 a 2028, peníze jsou,“ říká Radek Mátl.
„Stále směřujeme k dostavbě základní dálniční sítě do roku 2033. To znamená, že i v roce 2026 musíme zprovozňovat spoustu dalších staveb. Týká se to dálnice D3, toho nejjižnějšího úseku Nažidla – Dolní Dvořiště, a věříme, že i první etapy úseku Kaplice – nádraží – Nažidla. V srpnu už tak budeme s dálnicí D3 v Rakousku. Pak to budou – stejně jako v letošním roce – další úseky dálnice D35. Od Ostrova do Vysokého Mýta přes tunel Homole a věřím – i když to na papíře ještě není – že se nám podaří najít cestu k tomu, abychom zprovoznili úsek Džbánov – Litomyšl. Velmi intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem stavby,“ říká Radek Mátl. Původní plánovaný termín je rok 2027, ale šéf ŘSD by otevření úseku dlouhého 7,6 kilometru moc rád urychlil. „Věřím, že se nám to povede. Uvidíme, jaká bude letošní zima, ta to zásadně ovlivní,“ řekl Radek Mátl. Jde o úsek před Litomyšlí. Obchvat Litomyšle by měl být hotový v létě 2027.
S dálnicí D3 se ŘSD dostane příští rok na jihu do Rakouska, s dálnicí D11 na severu do Polska. „Dostavíme hraniční úsek v délce tří kilometrů z úseku Trutnov – státní hranice, zprovozníme ho v druhé polovině roku. Polská dálnice S3 tak bude moci být plnohodnotně v provozu, protože už se bude sjíždět na silnici I/16 na českém území. Postavíme také další úsek D48 jako součást stavby Lešná – Palačov, to je u Frýdku – Místku. A potom tedy věřme, doufejme, dostavíme druhou část úseku Hulín – Fryšták a dokončíme tento proklatý úsek dálnice D49. To je stavba ve Zlínském kraji, kterou nám blokují Děti Země. Věřím, že bude vydané stanovisko EIA, posléze i stavební povolení. Ta dálnice je prakticky hotová, je potřeba postavit jen provizorní napojení a doufám, že to se zvládne už v první polovině příštího roku,“ řekl Radek Mátl.
ŘSD příští rok také dokončí 21 nových kilometrů silnici I. třídy. Mezi nejvýznamnější řadí Radek část obchvatu České Lípy, obchvat východočeských Sezemic, zlepší se také napojení od dálnice D3 směrem na Český Krumlov. „Na silnicích I. třídy je 11 důležitých staveb, které v příštím roce zprovozníme,“ ujistil šéf ŘSD.
Mnohem větší čísla se týkají počtu kilometrů dálnic, které by se měly příští rok začít stavět. „Toužíme po tom, abychom zahájili až 75 kilometrů nových dálničních úseků, což je velké číslo. Je to 21 staveb. A k tomu s velkou pravděpodobností ještě připočteme dálnici D11 Jaroměř – Trutnov a dálnici D35 Úlibice – Hořice, které se nerozestavějí v letošním roce. Pak už je to číslo výrazně přes 100 kilometrů, jdeme až k nějakým 111 kilometrům zahajovaných dálnic. Pokud se to podaří, bude to velký úspěch. Ale samozřejmě vše závisí na výši rozpočtu roku 2026,“ zdůraznil Radek Mátl.
K nejdůležitějším stavbám počítá poslední dva úseky na dálnici D6 a PPP projekt na D35, což jsou úseky od Opatovce po Mohelnici. Tam bude i nejdelší dálniční tunel v ČR, dlouhý čtyři kilometry. Nabízí se pochopitelně otázka, zda na něj budou peníze. „Zatím stále platí, že by se to mělo stavět jako PPP projekt. A pokud se v roce 2026 podaří vysoutěžit koncesionáře a stavbu zahájit, tak v nejbližších letech nebude stát do té stavby investovat žádné finanční prostředky, protože to zafinancuje koncesionář. A až stavbu zprovozní, někdy kolem roku 2030, teprve v té chvíli začnou státu nabíhat poplatky. Doufám, že na to bude, že díky tomu, že se bude stavět jako PPP, tak se uvolní finanční prostředky na ostatní stavby,“ řekl Radek Mátl.
Pokud jde o dálnici D6, tak šéf ŘSD věří, že peníze na ni budou a zbývajících 15 kilometrů se v roce 2026 rozestaví. Hotovo by mělo být nejpozději v roce 2029. „To znamená, že nejdéle do roku 2030 budou jak dálnice D11, tak dálnice D6 kompletně hotové,“ zdůraznil Radek Mátl.
Co se týká nových staveb silnic I. třídy, což jsou často obchvaty, záleží stejně jako u dálnic na tom, jak dopadne rozpočet SFDI. Mezi stavbami, které má ŘSD připravené, je několik velmi prioritních. Jsou to I. etapa obchvatu Znojma, most Plasy na silnici I/27, obchvat Pelhřimova a také jihovýchodní obchvat Pardubic. „Jsou to stavby, které si zaslouží pozornost, a věřím, že i na ně se finanční prostředky najdou,“ řekl Radek Mátl.
Další informace najdete v podcastu s generálním ředitelem ŘSD zde:
https://www.rsd.cz/-/podcast-s-gener%C3%A1ln%C3%ADm-%C5%99editelem-%C5%98sd-nov%C3%A9-silnice-a-d%C3%A1lnice-v-roce-2026