ŘSD připravuje úsek D7 u severočeských Postoloprt, letos chce získat povolení

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě stavby dálnice D7 u Postoloprt v Ústeckém kraji. ŘSD chce pro 4,8 kilometru dlouhý úsek získat letos stavební povolení, dokončit majetkoprávní přípravu a vypsat výběrové řízení na zhotovitele.
Začít stavět by se mělo v roce 2027, jezdit v roce 2030. Odhad nákladů jsou tři miliardy Kč bez DPH. Dálnice D7 spojí Prahu s Chomutovem, řada úseků vzniká přestavbou silnice I/7 na dálnici se čtyřmi pruhy.
Patří k nim také úsek D7 u Postoloprt. Jeho součástí budou nové mosty přes řeky, železnici i místní cesty a komunikace. Upraví se také napojení okolních silnic a počítá se s bezpečnostními prvky, jako jsou protihluková opatření nebo odvodnění. O stavební povolení už ŘSD požádalo. „Postavíme bezpečnou dálnici, která umožní plynulejší a rychlejší dopravu. Tento úsek dálnice D7 u Postoloprt nevzniká na zelené louce, ale bude to přestavba a výrazné rozšíření silnice I/7. To samo o sobě je často složitější než stavět úplně novou trasu,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Předpokládané náklady na stavbu jsou tři miliardy korun bez DPH. Trasa vede přes záplavová území řek Ohře a Chomutovky. Kvůli tomu je navržená tak, aby byla bezpečná i při povodních. Součástí trasy bude 125 stavebních objektů, mezi nimi 12 nových mostů. Nový dálniční úsek bude křížit i dvě železniční tratě. Stavba, na níž budou i dvě protihlukové stěny a tři clonící stěny, zlepší dopravní dostupnost regionu. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla se také zlepší napojení průmyslových oblastí na Lounsku a Žatecku včetně strategické průmyslové zóny Triangle.
Vedle úseku D7 u Postoloprt zbývá dokončit ještě tři části dálnice D7 ve Středočeském kraji, dohromady dlouhé téměř 17 kilometrů. Jsou to úseky od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Knovíz k MÚK Slaný – západ, odtamtud do Kutrovic a z Kutrovic k Panenskému Týnci. Všechny tři se začaly stavět v roce 2024 a zprovoznit by se měly v roce 2027.
Z dálnice D7 zbývá dostavět 24 kilometrů, v provozu je téměř 60 kilometrů. Dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem bude dlouhá 83 kilometrů. Její první úseky vznikly v 60. a 70. letech minulého století v návaznosti na stavbu Nového letiště v Ruzyni. Dálnice D7 je důležitá nejen jako tah pro mezinárodní dopravu, ale i jako spojení obyvatel středních a severních Čech s Prahou. Poblíž D7 jsou průmyslové zóny, kde pracují tisíce lidí.
