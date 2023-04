Rybáři s dětmi oživili řeku Bílinu dalším půl druhým metrákem ryb

Dvakrát ročně vypouští rybáři spolu se žáky základních škol ryby do řeky Bíliny. Na letošní jarní výsadbě ryb se podíleli žáci páté třídy ZŠ Most, kteří spolu s rybáři zarybnili Bílinu o nových 150 kg ryb, což odpovídá asi 855 kusům. Mezi dětmi oblíbenou akci uspořádala skupina ORLEN Unipetrol s Českým rybářským svazem a Ekologickým centrem Most. Skupina od roku 2010 pomohla do Bíliny vysadit přes 10 tun ryb v hodnotě jeden milion korun.

„Podporu projektů zlepšujících životní prostředí v regionu vnímáme jako jednu z našich priorit. Na projektu revitalizace řeky Bíliny spolupracujeme s Českým rybářským svazem už od roku 2010. Mám radost, že se v rámci tohoto projektu ve spolupráci s ekocentrem v Mostě daří spojit dětem v mosteckých základních školách zážitek s praktickou výukou,“ říká o projektu Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

„Složení vysazovaných ryb je vždy pečlivě vybíráno. Tentokrát do Bíliny vypustíme přibližně 150 kg ryb, mezi kterými budou převažovat plotice, perlíni, cejni, ale nebudou pro zpestření chybět ani kapři, okouni, štiky a další druhy ryb.“ uvádí Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu, a dodává: „Při výsadbě se děti dozvěděly, které druhy můžeme v českých řekách vidět nejčastěji a zajímavosti z jejich chování během roku.“