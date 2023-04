Rychlost aut u mosteckých škol a školek hlídají strážníci s novým radarem

Strážníci městské policie mají k dispozici nový přenosný radar tzv. s obsluhou, to znamená, že zařízení obsluhuje strážník. Nové zařízení doplňuje stacionární radary a strážníkům umožní operativně měřit rychlost v lokalitách, kde překročení povolené rychlosti může být velmi nebezpečné, a to zejména v okolí základních a mateřských škol. Město také vycházelo z podnětů občanů, kteří měření rychlosti a zajištění bezpečnosti chodců v určitých lokalitách přímo požadovali.

„Naším primárním cílem není vybírat pokuty, ale naopak přimět řidiče dodržovat předepsanou rychlost u škol, a neohrožovat rychlou jízdou chodce, zejména děti. Proto informace o měření rychlosti zveřejňujeme, a to včetně zájmových lokalit. Teď je na řidičích, aby si to opravdu uvědomili, a upravili své chování za volantem. Myslím, že nikdo z nich nechce ohrožovat naše děti,“ uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.

Cílem měření je ochránit zranitelné účastníky provozu, bude proto prováděno zejména v době provozu školských zařízení, školních družin a klubů. Rychlost vozidel budou měřit strážníci dopravní skupiny městské policie, kteří prošli speciálním školením s výrobcem radaru. Nový radar má oproti původnímu modernější systém, který umožní pořizovat kvalitnější fotografie, které pak slouží jako důkazní materiál v případném správním řízení. Radar také reaguje rychleji, a tak je práce s ním efektivnější, a dokáže lépe analyzovat rychlost i v hustém provozu.

Nový přenosný radar strážníků dokáže vyhodnotit rychlost vozidla během vteřiny a dosahuje na vzdálenost 1000 metrů. Městská policie ve spolupráci s Policií ČR v současné době vytipovala šest míst pro měření rychlosti, další místa budou přibývat.

Stanovená místa k měření dodržování nejvyšší dovolené rychlosti vozidel v obci:

1/ Most, ulice Slovenského národního povstání – 1. ZŠ

2/ Most, ulice Okružní – 18. ZŠ

3/ Most, ulice Pod Šibeníkem – ZUŠ

4/ Most, ulice Obránců Míru – 11. ZŠ

5/ Most, ulice Zdeňka Štěpánka – 10. ZŠ

6/ Most – Čepirohy, silnice I/27 – u přechodu pro chodce u zastávky autobusu, v době příjezdu a odjezdu školních dětí