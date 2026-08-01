RYTÍŘI OBLEHNOU 15. srpna Hrad Hněvín

Na hradě Hněvín se 15. srpna sjedou rytíři. Od 11 se zde koná další ročník úspěšného Rytířského dne.
Rodinná historická slavnost nabídne malým i velkým návštěvníkům atmosféru středověku s ukázkami rytířského života, souboje a doprovodný program doslova pro všechny věkové kategorie.
Vedle rytířských soubojů a historických vystoupení se můžete těšit na ukázky zbraní, zbrojí a vojenského života, řemeslný jarmark, program a soutěže pro děti i dospělé. Chybět nebudou stánky s jídlem a pitím po celý den.
Loňský ročník přilákal stovky návštěvníků. Akce proměnila hrad v živý středověký areál s programem od odpoledne až do večera. Pořadatelem je Spolek pro kulturní oživení hradu Hněvín, který akci připravuje ve spolupráci se skupinou Rytíři Koruny České. Právě tento spolek zajišťuje i letošní druhý ročník. Pořadatel chce vytvořit na Hněvíně každoroční rodinnou tradici zaměřenou na historii Mostecka, zejména období krále Václava I. a rodu Hrabišiců.
Děti do 3 let mají vstup zdarma. Vstupné do 15 let 199 Kč, pro dospělé od 15let 299 Kč, rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti je za 799 Kč. Vstupenky jsou k zakoupení na tickets.nfctron.com.