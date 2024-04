S aplikací ORLEN přispějete na dobrou věc

Síť čerpacích stanic ORLEN, patřící do rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol, představuje novinku pro uživatele své věrnostní aplikace. Ti mohou přispět na dobročinné účely darováním nasbíraných věrnostních bodů vybraným neziskovým organizacím, a to prostřednictvím Nadace ORLEN Unipetrol, která tyto věrnostní body promění na finanční prostředky.

„Naši aplikaci již používá více než půlmilionu uživatelů a zájem o ni neustále roste. Zákazníci ji využívají zejména pro platbu za paliva, občerstvení a dalších produktů, sběr věrnostních bodu a následné čerpání výhod věrnostního programu. Lidé v dnešní době čím dál více přispívají na dobročinné projekty, a to nás přimělo k myšlence umožnit našim zákazníkům přispívat na dobrou věc i prostřednictvím této aplikace,“ říká Vladimír Dočekal, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.

Uživatelé využívají aplikaci ORLEN ke sbírání bodů za úhradu načerpaného paliva přímo u stojanu nebo po předložení kódu QR také za bezhotovostní i hotovostní platby za zboží a služby na pokladnách. Body získávají také za registraci, uvedení narozenin, přizvání dalších uživatelů do aplikace a další aktivity. Nasbírané body pak mohou vyměnit za zvýhodněné nabídky nebo produkty zdarma v rychlém občerstvení Stop Cafe, atraktivní merche ORLEN či vstupenky na akce podporované značkou ORLEN. Ve spojení s Tankartou Easy čekají na věrné zákazníky navíc i výhodné slevy z každého litru paliva.

„Sledujeme stále větší zájem lidí o dobročinné projekty, což jsme si potvrdili i dotazníkovým šetřením v naší věrnostní aplikaci, do něhož se během deseti dnů zapojilo více než tři tisíce uživatelů. Dvě třetiny respondentů vyjádřily zájem mít možnost přispívat neziskovým organizacím a charitativním projektům prostřednictvím této aplikace. Dalším výsledkem ankety byl i směr pomoci. Nejvíce chtějí uživatelé naší aplikace podporovat děti a zvířata a projekty zlepšující fyzické a psychické zdraví a na ochranu zvířat. Proto finance nastřádané od našich zákazníků budeme primárně předávat těmito směry,“ dodává Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol. Body, které uživatelé aplikace ORLEN poukáží na dobrou věc, budou převedeny na peníze v poměru 2500 bodů / 20 Kč pomoci, 5000 bodů / 40 Kč pomoci nebo 10 tisíc bodů / 80 Kč pomoci. Ty pak Nadace ORLEN Unipetrol na čtvrtletní bázi poskytne vybraným neziskovým organizacím.

Prostředky z první kvartální výzvy, konající se od dubna do června, budou poskytnuty Nadačnímu fondu Radovan. „Velmi si vážíme a děkujeme Nadaci ORLEN Unipetrol, že nás do svého projektu zapojila a pomůže nám tak zlepšit kvalitu života těch, kteří to potřebují,“ říká Nikol Leitgeb, zakladatelka Nadačního fondu Radovan, a upřesňuje: „V tomto případě budou finanční prostředky věnovány dětem samoživitelů a samoživitelek.“ Více informací o Nadačním fondu Radovan je k dispozici na internetových stránkách nfradovan.cz.

Aplikace ORLEN je určena pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS. Zájemci si ji mohou stáhnout a nainstalovat bezplatně z portálů Google Play a App Store. Služby aplikace lze využívat v celé síti veřejných čerpacích stanic ORLEN v České republice. Mezi nejoblíbenější odměny v aplikaci patří ty produkty, které jsou bestsellery i v rámci nabídky občerstvení Stop Cafe. Jsou jimi hot dog ve standardní velikosti zdarma, horký nápoj ve standardní velikosti zdarma a velký hot dog za cenu standardního.

Nadace ORLEN Unipetrol realizuje řadu dalších dobročinných aktivit v různých oblastech. Dlouhodobě se stará o vzdělávání na všech úrovních, podporu edukativních projektů a místních komunit v okolí areálů, ve kterých má skupina ORLEN Unipetrol své výrobní závody. Mimo této podpory Nadace ORLEN Unipetrol podporuje vzdělávání svými stipendijními a grantovými programy, podporuje dobročinné sbírky a přispívá na projekty z oblasti životního prostředí, mezi které patří např. vysazování ryb do řek Bílina a Labe, sběr medu včel medonosných v neratovické Spolaně, nebo také podpora hnízdění sokolů stěhovavých ve všech výrobních areálech skupiny. Více informací o Nadaci ORLEN Unipetrol naleznete na internetových stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz