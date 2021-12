S Novým rokem startuje tradiční tříkrálová sbírka

Nový rok můžeme začít dobrým skutkem. V prvních lednových dnech totiž opět do českých, moravských a slezských měst vyrazí koledníci, kteří budou vybírat příspěvky do Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita České republiky. Tradičně se zapojí i Charita Most.

Od 1. do 16. ledna, tedy v období Slavnosti zjevení Páně – Tří králů, budou pracovníci mostecké charity chodit po ulicích Ústeckého kraje v kostýmech Tří králů s koledou a do zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů. Každá skupina koledníků bude mít vedoucího, který musí být označen průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky.

Tříkrálová sbírka je povolena podle zákona o veřejných sbírkách a jejím cílem je umožnit veřejnosti podílet se na charitativním díle. Ze sbírky jsou financovány charitativní projekty, jako jsou například domovy pro matky s dětmi v tísni, azylové domy, domy na půl cesty nebo humanitární pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách.

Tříkrálová sbírka navazuje na tradici koledování na Tři krále a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun.