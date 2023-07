S teplými večery řeší litvínovští strážníci více problémů s rušením nočního klidu

Téměř denně řeší strážníci rušení nočního klidu, které oznamují lidé z Litvínova i Janova. Svého souseda, který si po desáté hodině pouštěl hlasitou hudbu u otevřeného okna a k tomu si hlasitě zpíval. V tomto případě stačila domluva strážníků, muž si hudbu ztlumil a zpěv odložil na druhý den. Domluvou řešili strážníci také rušení nočního klidu v případě stavby. Dělníci nevypnuli elektrické nářadí ani hodinu po desáté hodině, a tak na ně lidé ze sousedství přivolali městskou policii. Stavbyvedoucí ale na upozornění strážníků ihned zareagoval, za práci v noci se omluvil a práci odložil na druhý den.

Opilec řádil krátce po poledni

Už hodinu po poledni se zvládnul alkoholem upravit muž, který v opilosti vybíhal před dům a pokřikoval na lidi na ulici. Ti se jeho agresivního chování obávali, a tak přivolali strážníky. Před muži zákona se ale opilec velmi rychle uklidnil, za své chování se omluvil a slíbil, že ve svém stavu zůstane doma, dokud nevystřízliví.

Začátek prázdnin spojili strážníci s kontrolou mládeže

Strážníci společně s pracovníky odboru sociálních věcí vyrazili na začátku prázdnin na kontrolu mládeže do nočního Litvínova. Zaměřili se především na alkohol u mladistvých. Oslavu začátku prázdniny ale tentokrát mladí zvládli celkem bez problémů. Skupinku mladých lidí zastihli v Pietním parku. Dva z přítomných byli mladiství a pod vlivem alkoholu. Oba předali strážníci zákonným zástupcům. V ulicích a místních restauracích a klubech už žádné další mladistvé pod vlivem alkoholu nezastihli.

Alkohol zmohl mladého muže

Ležícího mladíka, který zjevně potřebuje pomoc, ohlásil městské policii řidič autobusu. Mladíka našli strážníci ležet na chodníku v Horním Jiřetíně. Na základě místní znalosti poznali místního obyvatele, který obyčejně alkohol nepije. Na místo se také dostavila matka mladého muže. Spolu se strážníky dovedla syna domů a dál už se o něj postarala.

Fontánu na náměstí si spletli s koupelnou

Osobní hygienu se rozhodli vyřešit dva muži přímo na náměstí u fontány s pitnou vodou. Místo pití se tu pustili do omývání. Strážníci mužům vysvětlili, že fontána ani místo nejsou pro osobní hygienu vhodné a nemůžou tu ani prát prádlo. Mohou si ale vodu nabrat a odnést si ji a hygienu zvládnout v soukromí. Oba muži pochopili a z místa odešli.

Strážníci řeší i maličkosti

Strážníky volají obyvatelé města i ve zdánlivě malicherných událostech. Strážníci ale nic nepodceňují a řeší vše, co lidé ohlásí. Přijeli tak například do Tylovy ulice, kde jedna z obyvatelek ohlásila ptáka, který nechce odletět od vchodu do domu. Na ulici tu strážníci našli mladého holuba. Ženě vysvětlili, že pták nepotřebuje odchyt, je jen unavený a sám časem odletí. Řešili také domácího králíka, kterého někdo odložil u psího útulku. Králík skončil v kleci.

Bezdomovci si oblíbili letní stadion

Pravidelně strážníci kontrolují tribuny letního stadionu. Na tribuny se zaměřují především při nočních hlídkách. Opakovaně odtud vykazují bezdomovce, kteří si tribuny oblíbili. Z tribun musí bezdomovci nejen odejít, al také po sobě musí vždy uklidit.

Bez peněz do posilovny nechoď

Neodbytného návštěvníka posilovny se nedokázal zbavit personál, a tak na muže přivolali strážníky. Návštěvník měl touhu zacvičit si, neměl ale u sebe dostatek financí. Teprve na důraznou domluvu strážníků pochopil, že bez peněz si opravdu tělo neposílí a z posilovny odešel.

Asistovali při rozchodu partnerů

Strážníky přivolala žena, která potřebovala pomoct se svým bývalým partnerem. Ten si po rozchodu měl přijít do jejího bytu pro osobní věci. V bytě se mu ale zalíbilo a odmítal ho opustit. Strážníci dohlédli, aby si muž zabalil a z bytu odešel.

Dopadli zloděje kabelů

Strážníci přijali oznámení o zloději kabelů, který se v zeleném bíle pomalovaném autě pohyboval v okolí Komořan. V minulosti strážníci řešili řidiče stejného vozidla kvůli zákazu řízení motorového vozidla. Pro zloděje si proto strážníci dojeli do jeho bydliště. Tam ho také zadrželi a předali Policii ČR.

Zadrželi řidiče bez řidičského oprávnění

Při běžné kontrole zastavili strážníci vozidlo, kterému nesvítilo zadní světlo. Ukázalo se, že řidič má zákaz řízení motorových vozidel. Strážníci muže zadrželi a předali Policie ČR.

Opilý řidič skončil v poutech

Na opilého řidiče, který odjel od Loutkárny, upozornil strážníky anonymní volající. Obsluha kamerového systému navedla hlídku k vozidlu. Řidič se strážníkům doznal, že pil alkohol. To také potvrdila zkouška. Při prohlížení záznamu zjistila obsluha kamerového systému, že řidič při odjíždění od Loutkárny narazil do jiného zaparkovaného vozidla. To patřilo jedné ze spolujezdkyň opilého řidiče a nechtěla škodu nijak řešit. Opilec se zatím rozhodl, že z místa kontroly odejde. Strážníci ho zadrželi, a protože kladl odpor, nasadili mu také pouta. Muže pak strážníci předali Policii ČR.

Ohrožoval sousedy nožem, strážníci ho zadrželi

Muže, který nožem ohrožoval obyvatele domu v Hamerské ulici, zadrželi strážníci. Muž měl konflikt s jedním z obyvatel domu, který mu měl údajně odcizit kolo. Při hádce vytáhl na muže nůž, ten se bránil dřevěnou pálkou. Agresora strážníci předali Policii ČR.