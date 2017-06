S úklidem měst pomůže veřejná služba

Změna zákona o hmotné nouzi opět uvedla v život veřejnou službu. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří nejsou nijak aktivní, dostanou nově od státu pouze existenční minimum. Města jsou už na veřejnou službu většinou připravena. Litvínov bude od července uklízet třicet lidí ve veřejné službě.

Hlavním principem novely platné od 1. 2. 2017 je vrátit dlouhodobě nezaměstnané do běžného života. Tedy umožnit jim oživení pracovních návyků nebo jejich získání, a tím pádem usnadnit jim vstup na trh práce. „Tomu, kdo pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a není aktivní, nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, klesne částka na živobytí na existenční minimum, což je 2 200 Kč. Pokud naopak příjemce dávek v hmotné nouzi aktivitu projeví, například nastoupí do projektu organizovaného ÚP ČR, nastoupí na rekvalifikaci, nebo odpracuje minimálně 20 hodin měsíčně v rámci veřejné služby, výše příspěvku na živobytí se nezmění. V případě jednotlivce tedy bude nadále činit 3 410 Kč,“ vysvětluje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Mostě Veronika Kubalová. A dodává, že pokud člověk vykonává činnosti veřejné služby v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste mu příspěvek na živobytí o 605 Kč. „Aktivita není požadována u osob ze zákona z této povinnosti vyjmutých, což jsou osoby starší 68 let, osoby invalidní ve 2. a 3. stupni, poživatele starobního důchodu, osoby pobírající příspěvek na péči ve II. až IV. a o ně pečující osoby, osoby dočasně práce neschopné, osoby s nárokem na rodičovský příspěvek, nezaopatřené děti,“ doplnila Veronika Kubalová. Od 1. července využijí veřejnou službu také Technické služby Litvínov. „Veřejnou službu bude vykonávat třicet lidí, každý z nich dvacet hodin měsíčně. Tyto lidi musíme vybavit ochrannými pomůckami a nářadím a proškolíme je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další školení absolvovat nemusí. Nejsou totiž zaměstnanci Technických služeb Litvínov. Společně s pracovníky vykonávajících u nás veřejně prospěšné práce, kterých máme díky podpoře Úřadu práce ČR, také třicet, budou uklízet město. V případě veřejné služby se jedná o nejjednodušší činnosti bez využití techniky, tedy o zametání, ruční sbírání odpadků, případně hrabání posečené trávy,“ prozradila jednatelka společnosti Marcela Pašková. Veřejná služba se do měst po několika letech vrací. Litvínov měl v minulosti s veřejnou službou dobré zkušenosti. V Litvínově dlouhodobě nezaměstnaní pomáhali s úklidem města i se zimní údržbou.