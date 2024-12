Sběrný dvůr v Mostě, tak jako jiné instituce a organizace, upravuje během vánočních svátků svou provozní dobu. Do 20. prosince bude sběrný dvůr fungovat v běžném provozu, tedy od 9 do 18 hodin. Úplně zavřeno bude mít o Vánoce (24., 25. a 26. prosince), stejně jako 1. ledna. Ve zbývající dny bude otevřen veřejnosti vždy od 8 do 16 hodin.

K běžné provozní době (od 9 do 18 hodin) se sběrný dvůr vrací od 2. ledna 2025.