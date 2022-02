Sběrný dvůr v Mostě prodlužuje provozní dobu

Provozní doba sběrného dvora v Zahradní ulici je nově PRODLOUŽENA.

Sběrný dvůr má otevírací dobu každý den, včetně sobot a nedělí od 9:00 do 18:00 hodin, jak pro občany města Mostu, tak pro podnikatelské subjekty. O svátky bude mít sběrný dvůr zavřeno. „Nabízíme tak občanům rozšíření pracovní doby o JEDNU hodinu déle než v loňském roce ve všední dny. Co se víkendů týče, tady jsme nešetřili a přinášíme rozšíření otevírací doby o celkem PĚT hodin na den, oproti předchozím rokům,“ poznamenal ředitel Technických služeb Most Václav Zahradníček.