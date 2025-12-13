Sbírka Krabice od bot prodloužena až do neděle

Diakonie ČCE se rozhodla prodloužit sbírku vánočních dárků Krabice od bot do 14. prosince.
Pro štědré dárce tak bude ještě necelý týden otevřeno 66 sběrných míst, jejichž přehled je k dispozici na webu sbírky krabiceodbot.cz. V jejím patnáctém ročníku se během dvou týdnů na přelomu listopadu a prosince podařilo vybrat už 58 000 dárků pro děti z rodin ohrožených chudobou, stále však chybí dárky pro 7 000 dětí. Ve finanční sbírce se dosud sešlo více než 3,5 milionu korun. Ta je otevřena až do konce prosince a díky ní bude Diakonie ČCE pomáhat dětem v nouzi po celý následující rok.
Diakonie ČCE i všechny zapojené organizace a dobrovolníci upřímně děkují všem dárcům, kteří se do sbírky zapojili. Přesto stále ještě zůstávají tisíce nesplněných přání, a proto Diakonie prosí dárce, aby je pomohli splnit. Za každým přáním se skrývá konkrétní dítě plné očekávání. Otevřená sběrná místa jsou především v Praze, Středočeském Moravskoslezském, Ústeckém a Libereckém kraji.
„Každé dítě by mělo během Vánoc zažít pocit obdarování. Pro děti ohrožené chudobou v Česku může být naše Krabice od bot někdy i tím jediným dárkem, který letos dostanou. Proto děkujeme všem dárcům, kteří se již zapojili, a věříme, že se nám zbývajících sedm tisíc krabic podaří v prodlouženém týdnu sbírky vybrat,“ uvedl Dalibor Hála, mluvčí Diakonie ČCE.
Celoroční finanční sbírka
Pro dárce, kteří dávají přednost zaslání peněz, je stále otevřena finanční sbírka. Diakonie ČCE díky ní pomáhá dětem dlouhodobě, například zaplacením doučování, kroužků, školních výletů nebo terapie, které by si jinak rodiny dětí ohrožených chudobou nemohly dovolit. Zapojit se finančním darem je možné do konce roku na webových stránkách Krabice od bot.
Rozvoz dárků dětem od 9. prosince
Od 9. prosince také Diakonie ČCE začala s rozvozem dárků dětem a jejich rodinám. Na mnoha místech je jejich předání spojené se slavnostním setkáním a vánočními besídkami, kde si děti připomínají i vánoční tradice.