Sbírka pro lidi bez domova: Darujte a zahřejte!

Uklízíte před Vánoci svou šatní skříň a máte v ní nepotřebné teplé zimní věci, kterých se chcete zbavit? Nevyhazujte je, ale přispějte s nimi do charitativní sbírky. Tu až do 20. prosince pořádá Městská policie Most pod záštitou města.

Nashromážděné věci ze sbírky budou předány na Vánočním setkání, kdy dostanou lidé bez domova nejen teplé jídlo a oblečení, ale také radu od partnerské společnosti K srdci klíč, jak mohou svoji situaci řešit.

S dobrým a hlavně užitečným nápadem přišli v těchto dnech asistenti prevence kriminality mostecké městské policie, kteří se při své práci setkávají s lidmi bez přístřeší. A rozhodli se jim pomoci. Vymysleli a uspořádali charitativní sbírku teplého oblečení. Sbírka se koná až do 20. prosince, a to na dvou sběrných místech – v pasáži U Lva v info centru městské policie a v Azylovém domu pro muže ve Štúrově ulici.

Pokud máte teplé ponožky, zimní boty, bundy, zateplené kalhoty, termo prádlo, šály, čepice, rukavice, spacáky, deky (vše čisté a vyprané), kterých se potřebujete zbavit, právě s tím uděláte potřebným největší radost. „Od léta jsme postupně poznali lidi, kteří žijí v Mostě na ulici. Známe jejich příběhy a už víme, že se do stejné situace může dostat člověk velmi snadno. Nejčastěji je příčinou bezdomovectví u mužů, které jsme poznali, rozvod a zadlužení. Teď denně vidíme, jak čím dál víc bojují se zimou a nedostatkem teplého oblečení,“ vysvětluje důvod vzniku projektu asistent prevence kriminality, který jej se svou kolegyní inicioval. Vánoční sbírku zimního ošacení nazvali příznačně: DARUJ A ZAHŘEJ! „Většina lidí bez domova v Mostě problémy nedělá a v případech, kde je represe potřeba, nemíváme problém se zajištěním pořádku. Řešením je určitě aktivní spolupráce s neziskovkami, které se bezdomovectvím zabývají, a k tomu by měl tento projekt přispět. Cílem je, aby se těmto lidem dostalo nejen materiální pomoci, ale zejména rady, jak mohou svoji situaci vyřešit,“ uvedl ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol a zároveň pochválil asistenty za jejich iniciativu. Partnerem projektu se stala společnost K srdci klíč, o. p. s., která se mimo jiné pomocí lidem bez domova zabývá. Ta projekt velmi přivítala, stejně jako vedení města, které převzalo nad sbírkou záštitu.

Sběrná místa: Informační centrum Městské policie v pasáži U Lva, ulice Radniční, Most (pondělí a středa od 13 do 17 hod.) K srdci klíč, o. p. s., Azylový dům pro muže, Ludovíta Štúra 2504/4, Most (kdykoliv během dne)

„Jsme rádi, že máme v ulicích takové lidi, kteří jsou aktivní a schopní pro druhé udělat něco navíc a pomoct. Projekt jsme samozřejmě podpořili,“ uvedl primátor Jan Paparega a věnoval spolu se svými náměstky do sbírky zimní oblečení a obuv. K nim se připojili i zaměstnanci magistrátu. Sbírky se účastní také strážníci a zaměstnanci mostecké městské policie.