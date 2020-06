Schola Humanitas bude Blíž k přírodě

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov získala finanční dar ve výši 500 000 Kč od společnosti NET4GAS, s.r.o., v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Peníze jsou určeny na projekt označený „Komunitní učebna tělesné výchovy“.

Podstatou projektu je snaha vybudovat kvalitní sportovní zázemí areálu školy. Nyní využívané sportovní zázemí, posilovna, bylo vybudováno a přístrojově vybaveno v době založení školy, před 25 lety. Projekt řeší vybudování nového sportovního zázemí, jež by zahrnovalo zakoupení a pořízení sportovních cvičebních strojů pracujících na principu stlačeného vzduchu. Nová technologie zaručuje absolutní bezpečnost při využívání a to i pro uživatele mladší 18 let, včetně možnosti využití strojů osobami se sníženou pohyblivostí. Sportovní zázemí bude využíváno školou pro výuku tělesné výchovy, především v zimních měsících. Předpokladem je také celoroční využití nového prostoru a vybavení ubytovanými žáky Domova mládeže Scholy Humanitas v době mimoškolních aktivit a činností.