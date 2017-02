Screamers – 20 let s vámi

Oblíbená travesti skupina SCREAMERS oslaví letos již 20. narozeniny a ve středu 8. března opět zavítá do Citadely s pořadem 20 let s vámi.

Staňte se tak součástí velkého narozeninového turné. Pětičlenná mužská sestava imituje nejen naše a zahraniční hvězdy, ale i celé televizní pořady. Společně se Screamers zavzpomínáte na nejzábavnější a vámi nejoblíbenější scénky a písničky, které jste mohli vidět za celou dobu působení skupiny, a samozřejmě se můžete těšit i na spoustu nového, co jste ještě neviděli, o čem jste ještě neslyšeli… SCREAMERS, to jsou – Správňáci, Co Rádi Energii A Množství Emocí Rozdávají Srdcem… Začátek představení od 19 hodin na Velké scéně Citadely. Vstupné 250,-Kč.