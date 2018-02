Se zimou v horách si poradí traktor

Zbrusu nový traktor přibyl do strojové výbavy horské obce Nová Ves v Horách. Díky traktoru s radlicí a sypačem se zásadně zjednodušila zimní údržba v místech, kde sněhová nadílka začíná v době, kdy pod horami ještě kvetou kytky a končí až v pozdním jaru.

Nová Ves v Horách se v posledních letech obydluje. Přibývá lidí, kteří tu žijí trvale, ale také těch, co tu mají rekreační obydlí. „V létě i v zimě je v obci mnohem více lidí než v minulosti. Všichni chtějí mít stejný komfort uklizených komunikací. Obec to stojí více úsilí a naše stará technika už byla nedostatečná. Pořídili jsme si proto nový traktor s radlicí a sypačem, který nám práci s odklízením sněhu usnadní. Bude pro nás také velkým pomocníkem i mimo zimní období, a to jak přímo v obci, tak i pro práce v lese,“ uvedl starosta obce David Kádner. Nový traktor vyšel obec na 1 500 tisíc korun a pořídila ho na splátky. Podle starosty je už vybavení obce kompletní a v dohledné době nebude potřeba žádné doplnění. „Je pravda, že jsem to říkal už v loňském roce, když jsme pořídili z dotace IVECO na kontejnery pro bioodpad, ale tentokrát už musím potvrdit, že jsme skutečně kompletně vybaveni,“ doplnil David Kádner a připomněl ještě loňskou dotaci na likvidaci bioodpadu. „Za tu jsme pořídili nejen vůz na svoz kontejnerů, ale také sedm kontejnerů pro rozmístění po celé obci, kompostéry na bioodpad a štěpkovač. Nyní jsme díky tomuto vybavení soběstační a můžeme i vypomáhat ostatním obcím v sousedství,“ uzavřel David Kádner.