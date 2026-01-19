Sedm hasičských jednotek hledalo v Krušných horách dva ztracené snowboardisty

Sedm požárních jednotek, Horská služba ČR – Krušné hory a Policie ČR, hledaly v sobotu dva snowboardisty v prostoru Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku. Mladí snowboardisté v 17.30 hodin telefonicky požádali krajské operační a informační středisko o pomoc. Akci komplikovala mlha a tma, dvojice se ve volném terénu navíc rozdělila.
Zasahujícím jednotkám se prvního snowboardistu podařilo lokalizovat, ozýval se hlasitým voláním o pomoc, a krátce před osmnáctou hodinou ho vyzvednout. Přes mobil prvního zachráněného se podařilo lokalizovat mobil druhé hledané osoby. Nalezen byl ale bohužel jen ztracený telefon. Pátrání se zaměřilo směrem na Hamry. Druhého snowboardistu se podařilo najít v 19:53 v obci Boží Dar a předat lékařům.
Zásah probíhal pomocí dronů, čtyřkolek, sněžného skútru a pěšího průzkumu v zasněženém terénu a prohledávala se i ubytovací zařízení v oblasti Klínovce.
Zasahovaly jednotky CHS Chomutov, CHS Ústí nad Labem, Správy železnic Chomutov a JSDHO Vejprty, Kovářská, Kadaň, Boží Dar a Horská služba ČR – Krušné hory. Dále Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba.
