Šéf mosteckých občanů vyzývá občany: pomozte vytvořit pocitovou mapu bezpečí!

Ředitel městské policie Most Jaroslav Hrvol vyzývá občany, aby po pěti letech opět pomohli vytvořit pocitovou mapu bezpečí. Své pocity z různých míst mohou lidé vyznačit barevnými body do mapy a doplnit je svými názory a komentáři. Po odeslání dat do pocitové mapy se objeví odkaz na doplňující průzkum pocitu bezpečí, který hodnotí práci městské policie a také pocit bezpečí ve městě z jiného pohledu.Pocitovou mapu a průzkum pocitu bezpečí můžete vyplnit do 31. 5. 2023.

Pocitová mapa: https://www.pocitovemapy.cz/most-2023/

Průzkum pocitu bezpečí: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/78352/