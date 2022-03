SELSKÝ DVŮR BRAŇANY chystá akci pro malé dobrodruhy

Selský dvůr Braňany zve na jednodenní akci pro děti. Udělejte si v sobotu 26. 3. volný den a vyšlete své malé dobrodruhy do Selského dvora Braňany. Děti budou mít možnost seznámit se se zvířátky na statku, postarat se o poníky, zapojit se do chodu stáje a sednout si na koňský hřbet. Zkrátka prožít den plný zábavy a dobrodružství. Sraz bude přímo v Selském dvoře Braňany v 9:30, končit se bude v 16:00. Cena 800 Kč zahrnuje i oběd a limonádu. Věkový limit je 4 – 14 let.