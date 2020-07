Semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má talent ADÉLA RADIMCOVÁ v Rokáči Vinohrady

Mostecký hudební spolek připravil na tento víkend hned dvě skvělé akce. V pátek 3. července vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má talent ADÉLA RADIMCOVÁ. Dále zahraje kapela ALIVE s třináctiletým kytaristou Tomášem. V sobotu 4. července bude pódium Rokáče vinohrady patrit všem, kdo si chce zahrát. JAM SESSION – PŘIJĎ A HRAJ!

V pátek 3. července V Rokáči Vinohrady vystoupí Adéla Radimcová (ADEELA) – kytaristka a zpěvačka co má ráda pop a folk, ale ráda si zahraje každou písničku. Vystupuje již od svých třinácti let a svým snažením se dostala až do semifinále soutěže ,Česko-Slovensko má talent. Celý večer zakončí kapela Alive – kapela složená z mladých kluků od 13 do 17 let. Hrají folk-rock, rock a zasahují i do metalu. Samozřejmě rádi zahrají každou písničku, která je zaujme. Spolu hrají od listopadu minulého roku a pěkně jim to notuje.

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvednete v den konání koncertu od 19:00 do 19:30.

Sobotní večer bude v mosteckém Rokáči Vinohrady opět patřit všem, kteří si chtějí zahrát. Na pódiu může vystoupit každý, kdo chce představit svou tvorbu, či svou interpretaci jiných autorů. Mostecký hudební spolek staví na osvědčeném newyorském modelu Greenwich Village šedesátých let, kterým prošla většina písničkářů od bezejmenných zpěváků až po osobnosti světové úrovně. Na pódiu se střídají hudebníci, každý zahraje jednu až tři písničky. Mikrofonu se může zmocnit kdokoli, kdo chce prezentovat své umění. Nesoutěží se v tom, kdo je lepší. Hrají se skladby v jakémkoliv jazyce, žánr nerozhoduje. Pozvěte kamarády, přineste si svůj hudební nástroj, vyskočte na pódum a zahrajte. K dispozici máte kompletní klubové ozvučení:

Mikrofony, mixážní pult se zvukařem

Kytarové kombo Peavey TransTube Bandit 112, 100 W

Kytarové kombo Hughes & Kettner Triplex 65 W

Basové kombo Hartke Kickback 15, 120 W

Basové kombo Marshall MB 35 W

Bicí Sonor 3005 (činely si přines svoje!)

Stage piano Thomann SP-320.

V průběhu večera si můžete pohovořit s aktivními muzikanty a hudebními pedagogy. Rokáč Vinohrady, vstupné dobrovolné.