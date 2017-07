Senioři pofrčí do vyšších pater na sedačkách

Mezibořští senioři v Domě s pečovatelskou službou v Meziboří mají další vychytávku, která jim zpříjemní život. Město jim do obou budov sociálního zařízení pořídilo schodišťové sedačky, které je pohodlně vyvezou až do nejvyšších pater. Na pomůcku pro seniory přispěl i Ústecký kraj.

Schodišťové sedačky uvezou člověka až do váhy 135 kilogramů. Ovládání je velmi jednoduché. Senioři, kteří se osmělili jako první vyzkoušet technickou novinku, zvládli nástup, jízdu i výstup zcela bez problémů. „S každým klientem jednotlivě vyzkoušíme jízdu na schodišťové sedačce. Chceme, aby si byli senioři jistí a sedačky využívali bez obav. Sedačka jede velmi pomalu. Zvládáme proto každého seniora, který jede poprvé, doprovodit pěšky po schodech. Jsme velmi rádi, že město toto zařízení do domova pořídilo. Seniorům usnadní život,“ chválí novinku vedoucí domu s pečovatelskou službou Květuše Vopalecká. Sedačky instalovala odborná firma STANNAH během pouhých dvou dnů. „Jedná se o moderní zařízení s řadou bezpečnostních prvků. Senioři mohou sedačky přímo sami ovládat, nebo je může ovládat obsluha dálkovým ovladačem. Na sedačce je bezpečnostní pás, nárazová čidla. Pokud senior nesedí na sedačce zcela v bezpečí, čidla a vestavěný klíč zabrání sedačce v dalším pohybu,“ uvedl Petr Plašil zastupující dodavatele. Schodišťové sedačky maximálně zvyšují komfort klientů Domu s pečovatelskou službou Meziboří. „Chtěli jsme nejprve vybudovat v objektech pro seniory výtah. To ale není technicky možné. Zvažovali jsme proto další varianty, jak lidem život v domově ulehčit. Schodišťové sedačky jsou ideální řešení. Navíc jsme na sedačky získali dotaci z Fondu Ústeckého kraje, a to 350 tisíc korun. O možnosti podpory jsem diskutoval s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem při jeho nedávné návštěvě Meziboří. Za finanční podporu samozřejmě patří Ústeckému kraji poděkování,“ uvedl starosta města Petr Červenka. „Podpora takových projektů, které zpříjemňují život seniorům nebo pomáhají dětem, mají největší smysl. Výtah nebo schodišťové sedačky jsou v pobytových zařízeních pro seniory nezbytností. Úroveň bydlení v mezibořském domově s pečovatelskou službou se díky novému vybavení, na které přispěl Ústecký kraj, významně zvyšuje, a to především vnímám jako velké plus,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, v jehož gesci jsou nejen finance, ale také sociální služby. Schodišťové sedačky ze suterénu do druhého nadzemního patra s dálkovými ovladači a pevně zabudovanými ovladači v každém patře vyšly město na 800 tisíc korun.