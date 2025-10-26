Šest měst a jedna obec, kde se dobře žije rodinám, mají certifikát

V Inovačním centru Ústeckého kraje se uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů Audit Family Friendly Community. Touto slavnostní událostí kraj poděkoval městům a obcím, které v letošním roce certifikát obdržely.
Po posouzení hodnotících zpráv a navržených opatření auditní kuratorium jednomyslně doporučilo šesti městům a jedné obci k udělení certifikátu:
Česká Kamenice
Čížkovice
Louny
Lovosice
Mikulášovice
Roudnice nad Labem
Žatec
Získání základního certifikátu je pro město či obec nejen formálním uznáním, ale především potvrzením, že aktivně podporuje rodiny a zavazuje se pokračovat v realizaci konkrétních kroků v následujících třech letech. Certifikát zároveň umožňuje obcím využívat evropskou značku Audit familyfriendlycommunity při prezentaci směrem k občanům i dalším subjektům.