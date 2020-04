Sestřičky z teplické dialýzy si šijí roušky samy

Tým zdravotníků Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích má to štěstí, že má mezi sebou dvě talentované švadlenky! Sestřičky si ušily už přes 200 roušek a pokračují dál. Přitom nemyslí jen na sebe, ale roušky darovaly i místní lékárně a řidičům sanitek, kteří vozí jejich pacienty každý den na dialyzační ošetření. „Všichni táhneme za jeden provaz, musíme si pomáhat, kde to jde. Roušky šijeme dál, povídáme si hodně s našimi pacienty a bereme život takový jaký je,“ říká s úsměvem Olga Roučková, vedoucí sestra Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích. Na okno sestřičky vyvěsily svítící srdce, aby se jim i pacientům dařilo co nejlépe.