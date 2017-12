Setkání bývalých zaměstnanců Unipetrolu bylo plné zábavy

Unipetrol uskutečnil v litvínovské Citadele tradiční setkání bývalých zaměstnanců. Dorazilo na něj více než 250 seniorů, kteří společně zavzpomínali na staré časy a zároveň se pobavili u tance i připravených her. Pozvání přijali rovněž předsedové dvou odborových organizací Pavel Dvořák a Martin Machačný. „Toto setkání je naše poděkování lidem, kteří pro naši společnost pracovali někdy i desítky let a podíleli se na jejím úspěchu. Jsem rád, že jim to můžeme aspoň trochu vrátit,“ řekl personální ředitel Unipetrolu Michał Chmiel. K poslechu a k tanci hráli manželé Hvozdovi. V předsálí vyrostla uhlířská herna, kde si senioři mohli zahrát tradiční i netradiční hry. Připraven byl například holandský billiard, skořápky, vrhcáby či karetní hry, při kterých hráli senioři s fiktivními žetony, které obdrželi při vstupu. Zájemci si mohli zkusit zahrát obří dámu či velké stolní Člověče, nezlob se.