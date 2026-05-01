Dronaři fotografové by nyní měli zbystřit. Skupina Sev.en Česká energie pořádá velkou fotografickou soutěž, určenou všem, kdo pořizují snímky z oblohy.
O vítězi rozhodne hlas lidu. A cena není jen tak nějaká. Autor nejlepší fotografie se mimo nejnovějšího iPhonu může těšit také na individuální komentovanou prohlídku lomu spojenou s návštěvou těžebního stroje.
Soutěž startuje v květnu a končí posledního září. Po dobu pěti měsíců mohou fotografové nahrávat své nejlepší fotografie Krušných hor i podhůří pořízené z dronu do virtuální galerie, do které se dostanou prostřednictvím QR kódu na propagačních materiálech nebo přes webové stránky 7.cz. „Fotografování s drony se v poslední době těší belké oblibě a snímky pořízené z ptačí pespektibvy mají úplně jinou atmosféru, než ty focené ze země. Chceme ukázat veřejnosti, jak krásné jsou Krušné hory, ale také rekultivace a místa, která se po ukončení těžby v podhůří změnila. Velmi často se ani nechce věřit, že snímek je opravdu z Mostecka a okolí,“ říká mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková. Fotografové mohou nahrát maximálně pět snímků, ale během pěti měsíců mohou svůj výběr editovat. „V říjnu otevřeme pro veřejnost virtuální galerii. Připravíme vernisáž a zpustíme hlasování veřejnosti o nejzdařilejší fotografii. Už dnes se na nás obrací fotografové a posílají krásné snímky především z podhůří. Věřím, že bude velmi těžké vybrat ten nejlepší,“ uzavřela Eva Maříková.