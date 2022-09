Sev.en Energy bude prodávat energii českým firmám napřímo

V době nejistoty, kdy české firmy neví, jestli budou mít na svůj provoz dostatek energii, přichází Pavel Tykač s pomocnou rukou. Jeho skupina Sev.en Energy se rozšířila o novou společnost Sev.en Industry Supply, která bude dodávat energii přímo koncovým zákazníkům.

„Činnost zahájil nový dodavatel elektřiny pro koncové zákazníky v ČR – společnost Sev.en Industry Supply a.s. Zaměří se výhradně na segment B2B, a to především na velké průmyslové zákazníky s roční spotřebou elektřiny nad 5 GWh. Na trh dodá elektřinu přímo z výrobního portfolia skupiny Sev.en Energy. Ta je druhým největším výrobcem elektřiny v České republice a provozuje řadu vlastních výrobních zdrojů, např. elektrárny Chvaletice a Počerady. Cílem Sev.en Supply a.s. je nabízet odběratelům garantované dodávky elektřiny přímo od výrobce, a to za tržně akceptovatelných podmínek,“ informovala mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová

Strategickým partnerem pro realizaci obchodů je společnost CENTROPOL ENERGY, a. s., která má mnohaleté zkušenosti s prodejem elektřiny i zemního plynu podnikům a je špičkou v oboru u nás. CENTROPOL ENERGY, a. s. tak na základě smlouvy a jménem Sev.en Industry Supply a.s. vyrobenou elektřinu nabízí přímo koncovým zákazníkům.