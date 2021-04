Sev.en Energy se připojila ke Dni Země

Energetická skupina Sev.en Energy Pavla Tykače při příležitosti každoroční celosvětové události Den Země shrnuje aktivity, kterými v poslední době přispěla ke zlepšení životního prostředí v lokalitách, kde působí. Společnost investuje miliardy korun do modernizace uhelných elektráren, a realizuje tak největší současné ekologické investice v ČR. Sev.en Energy dále spolupracuje s vědeckými institucemi a odborníky, připravuje inovativní řešení pro českou energetiku a také financuje řadu významných projektů v oblasti ochrany životního prostředí.

Díky rekordnímu množství použité biomasy v březnu, která nahradila uhlí při výrobě tepla v Kladně, se místní teplárně podařilo významně snížit emise oxidu uhličitého vypouštěného z uhlí do ovzduší. Konkrétně tak bylo biomasou nahrazeno téměř 4 000 tun uhlí, čímž se podařilo z jeho spalování uspořit více než 5 700 tun oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší.

Na Mostecku společnosti ze skupiny Sev.en Energy v loňském roce vysadily rekordní množství stromů. Bylo jich téměř 300 tisíc a již nyní přispívají ke zlepšení zadržování vody v krajině a celkovému ochlazování okolního prostředí. V rámci rekultivací zde také vzniklo více než 330 hektarů unikátních chráněných biotopů.

Díky efektivnímu provozování technologie se podařilo teplárně ve Zlíně významně snížit množství vody, které bylo v průběhu letního období v minulém roce nezbytně nutné pro zajištění stabilních dodávek tepla pro místní obyvatele a nemocnici. Teplárna tak odebrala méně než 30 procent povoleného množství z řeky Dřevnice a významně tak pomohla v době sucha.

Rozsáhlý biotop Triangl, který vytvořila kladenská teplárna, je oceňovaný nejen veřejností, ale i odborníky. Pozemek o rozloze přesahující 4 hektary, který byl dříve využíván jako sklad suti a stavebního odpadu, se nyní se stal domovem pro řadu vzácných živočichů a rostlin.