Severočeská vodárenská společnost zveřejnila cenu vody pro rok 2024 v Ústeckém kraji

Podle Severočeské vodárenské symbolizuje mírný nárůst ceny snahu udržet vodné a stočné sociálně únosné pro všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje. Měsíčně by si průměrná rodina neměla připlatit více než 150 korun. Jak vysvětluje generální ředitel SVS Bro- nislav Špičák, jde o dvě služby: „V ceně je obsaženo jednak přivedení pitné vody do domácností, provozoven, podniků, škol a podobně, ale také odvedení a vyčištění odpadní vody. Prostředky získané z vodného a stočného tvoří zdroje pro neustálou modernizaci vodohospodářské infrastruktury.“ Ta je v působnosti Severočeské vodárenské na severu Čech největší v ce- lé České republice. „To, že vám z kohoutku poteče čistá, zdravotně nezávadná pitná voda, je výsledkem složitého a nákladného technologického procesu,“ při- pomíná Bronislav Špičák. SVS dodává vodu více než milionu obyvatel. „To vyžaduje odbornost, dovednost a energii mnoha lidí. Bez ohledu na polohu a velikost jejich bydliště SVS garantuje tu nejvyšší kvalitu vody,“ dodává ředitel s tím, že do obnovy a rekonstrukcí vodohospodářského majetku každý rok SVS investuje dvě miliardy korun.