Severočeské doly obdarovaly střední školy v regionu 20 miliony korun

Společnost Severočeské doly, a. s., patří mezi dlouholeté a strategické partnery Ústeckého kraje. Od roku 2010 každoročně poskytuje kraji finanční dar, který podporuje klíčové projekty, zejména v oblasti vzdělávání.
Ani rok 2025 nebyl výjimkou. Ústecký kraj obdržel od Severočeských dolů finanční dar ve výši 20 milionů korun, který byl využit na modernizaci vybavení středních škol.
Finanční dar byl rozdělen mezi střední školy (příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem) a využit na pořízení moderní výpočetní techniky, například počítačů, notebooků, projektorů nebo multifunkčních displejů. Podpora je součástí krajského projektu Návrat do budoucnosti, v jehož rámci kraj investuje stovky milionů korun do zlepšení datové a IT infrastruktury středních škol.
„Moderní technologie dnes nejsou luxusem, ale nezbytností. Pomáhají žákům i učitelům přistupovat k široké škále zdrojů, včetně nástrojů umělé inteligence, a tím zásadně zvyšují kvalitu výuky. I díky partnerství se Severočeskými doly můžeme naše školy posouvat dopředu,“ uvedl hejtman Richard Brabec.
Ústecký kraj považuje Severočeské doly, a. s. za svého přirozeného a významného partnera nejen v oblasti školství, ale i při řešení otázek životního prostředí, zaměstnanosti, zdravotnictví, sociální sféry, kultury, sportu, podpory podnikání a dalších rozvojových programů. Kraj si této spolupráce velmi váží a věří, že bude pokračovat i v dalších letech.