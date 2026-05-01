Severočeský letecký archiv Most pořádá v mosteckém muzeu od 2. do 16. května modelářskou výstavu. Tentokrát s podtitulem Vzpomíka na Jirku a Pavla.
Návštěvníci se mohou těšit na širokou přehlídku modelů napříč kategoriemi i měřítky, chybět nebudou ani diorámy. Soutěžit se bude tradičně v kategoriích modely a diorámy. Součástí výstavy bude také dioráma Bitvy u Chlumce a Přestanova od Jiřího Bureše, které bude letos představeno již v kompletní podobě. Slavnostní vernisáž proběhne v sobotu 2. května od 14 hodin. Závěrečný program spojený s vyhlášením výsledků návštěvnické soutěže se uskuteční 16. května v 16 hodin.
Výstava je věnována památce dvou významných osobností spojených nejen s modelářstvím.
Jiří Horák byl dlouholetým kamarádem, kolegou modelářem a spoluzakládajícím členem Severočeského leteckého archivu Most. Věnoval se také výrobě replik odznaků a vyznamenání – mimo jiné vytvořil dvě sady odznaků pro koprodukční film Anthropoid. Zemřel po dlouhé těžké nemoci na začátku prosince 2025. Druhou osobností, na kterou výstava zavzpomíná, je Pavel Brümer – někdejší banjista, kytarista a zpěvák kapely Fešáci, který dříve působil také ve skupinách Greenes a Bluegrass Hoppers. Také on byl vášnivým modelářem. Letos si připomínáme jeho nedožité 80. narozeniny.